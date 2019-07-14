Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka...
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-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması KASTAMONU - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşa hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:18 Kaynak: AA
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması KASTAMONU - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşa hitap etti.
Devlet Bahçeli: 'Eski sisteme dönelim' diyenler FETÖ ile irtibatlı Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir"