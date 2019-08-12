Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin arkasında durduğumuzu ifade etmek isterim"
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Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin arkasında durduğumuzu ifade etmek isterim"

10 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki bayramlaşma programının ardından açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki bayramlaşma programının ardından açıklamalarda bulundu. (1)
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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