Bahçeli: Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz - Son Dakika
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Bahçeli: Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Sosyal izolasyonla, evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz.

Bahçeli: Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Sosyal izolasyonla, evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz. Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek, birbirimizle kucaklaşacağız. Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Ölümcül bir virüsün insanlığa adeta savaş açtığını, ülkelerin, milletlerin, medeniyetlerin diken üstünde, bıçak sırtında ve tahammül sınırında olduğunu belirterek, mücadelenin de üst noktada olduğunu ifade etti.

'MÜCADELEYİ KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Salgın nedeniyle dünya genelinde 537 bin 736 kişinin hastalandığını ve 24 bin 136 kişinin öldüğünü hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımda tedavi gören sayısı da 19 bin 733'dür. Özellikle İtalya'da ölüm sayısı 8 bin 215'e sıçramıştır. Ülkemizde şu ana kadar hastalanan kişi sayısı 3 bin 629 düzeyindedir. Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 75'dir. Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır. Salgının önüne geçmek maksadıyla makul ve mantıklı her yola başvurulmaktadır. Elbette aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına direniyor, engel olmaya, önünü kesmeye çabalıyoruz. Kaldı ki mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tavsiyelere uymak, telaşa kapılmamak, birbirimize güvenip inanmak yegane çare ve çözümdür."

'BIKTIK BUNLARIN CEHALETLERİNDEN'

Daha sonra Bilim Kurulunun 26 muhterem üyesi bulunduğunu ve birbirinden değerli bu bilim insanlarının fedakarca çalışmalarla ümitlerimizi diri tuttuğunu belirten Bahçeli, şunları ifade etti:

"Ancak bu bilim insanlarının her birisi farklı farklı televizyon kanallarına çıkıp sürekli aynı şeyleri tekrarlamaktadır. Ellerin nasıl yıkanacağından tutun da diğer temizlik ve hijyen şartlarına nasıl uyulup riayet edileceği Bilim Kurulunun saygın üyeleri tarafından ısrarla ve inatla anlatılmaktadır. Herhalde söylenenleri anlamayan, ellerin nasıl yıkanacağını bilmeyen kalmamıştır. Bunlar oluyorken değerli bilim insanlarımızın kimisi umut vermekte, kimisi ufuk çizmekte, kimisi korku salmakta, kimisi de zevahiri kurtarmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye gireli 628 gün olmuştur. Bu süre zarfında AK Parti'nin sözcülüğü görevini Sayın Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünü de Sayın İbrahim Kalın gayet başarılı bir şekilde yapmışlar ve kamuoyunu isabetle bilgilendirmişlerdir. Sağlık Bakanımız her gün şeffaf ve samimi bir üslupla Kovid-19 virüsüyle ilgili gelişmeleri açıklayıp milletimizle en doğru bilgileri paylaşmaktadır. Bu gerçek ortadayken, televizyon ekranlarından maksadı aşan, farklı yerlere çekilen, kargaşa yaratan beyanatlara ne gerek vardır? Aziz milletimiz Bilim Kurulunun değerli üyelerinin hangi birisine kulak versin? Hangisine itibar etsin? Hangisini dikkate alsın? Karşımızda bir karmaşa vardır. Bu çerçevede ihtiyaç varsa Bilim Kurulu'ndan bir sözcü tayin edilerek beyanat enflasyonun önüne geçilebilecektir. Tıp eğitimi almamış, virüs nedir bilmeyen sabitleşmiş sabit yorumcular ekranlarda bilirkişilik taslamaktadır. Deprem olur bunlar çıkar, sel olur bunlar konuşur, salgın olur bunlar dile gelir. Bıktık bunların hezeyan ve cehaletlerinden. Susulacak yerde konuşmak ahmaklıktır."

'VİRÜS KARANLIĞINI BERTARAF EDECEĞİZ'

Mücadele edilen hastalıkla ilgili derinlikli, doyurucu ve tesirli bilgilendirmelerin gerekli durumlarda anbean yapılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Herkes konuşursa, önüne gelen müktesebatına göre yorum yaparsa vatandaşlarımızın kafası allak bullak olacak, belirsizlik korkuları ve kaygıları tırmandıracaktır. ya etkin bir aşı bulunacak, ya insanlar virüse karşı bağışıklık kazanacak, ya da virüs tıpkı sars hastalığı gibi zamanla mutasyona uğrayıp bulaşma özelliğini kaybedecektir. Bir dördüncü yol şimdilik yoktur. Doğru mücadele, doğru tedavi, doğru süreç yönetimiyle mümkündür. Kovid-19 hastalığından hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Hükümetin çalışmalarını ve aldığı tedbirleri sonuna kadar destekliyorum. Türk milleti bu badireyi atlatacak, bu belayı inşallah defedecektir. Sosyal izolasyonla, evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz. Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek, birbirimizle kucaklaşacağız. Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz."


Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:56 Kaynak: DHA

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