Son Dakika Haberleri: Bahçeli de "10 Years Challenge" Akımına Katıldı

Bahçeli de "10 Years Challenge" Akımına Katıldı

1 saat önce

Sosyal medyada gündem olan "10 years challenge" akımına MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

Bahçeli de
Sosyal medyada gündem olan "10 years challenge" akımına MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Ünlü isim ve fenomenlerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların ardından dikkat çeken "10 years challenge" son günlerde internet ortamında popüler konular arasında yer alıyor. Sporcular, sanatçılar ve oyuncuların #10yearschallenge etiketiyle yaptığı paylaşımlar, kısa sürede yayılarak 1 milyona yakın gönderiye ulaştı. Paylaşımcılar, 10 yıllık zaman zarfında yaşadıkları değişimi sosyal medya üzerinden paylaşarak fiziksel değişimlerini ortaya koyuyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dolaylı yoldan bu akıma katılmış oldu. Partisinin İl Başkanları Toplantısı için Kızılcahamam'a gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bahçeli, genel başkan yardımcıları ve basın mensupları ile fotoğraf çekindi. Fotoğraf çekilenler arasında Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de vardı. Çeliker, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda Genel Başkan Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafı 10 yıl önce Karabük'te çekilmiş fotoğraf ile birlikte paylaştı. Çeliker, fotoğrafın altına, "İman ettiğin bir dava! İnandığın bir lider! Mensubu olmaktan şeref duyduğun bir camia! 10 yıl değil bir ömür feda olsun" notunu düştü. İki fotoğraf karesinde de kar manzaralı çam ağaçları detay olarak yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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Devlet Bahçeli de '10 Years Challenge' Akımına Katıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı

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