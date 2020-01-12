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Bahçeli: "DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip...
6 saat önce
Bahçeli: "DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip kahraman Türk evladının neler yapacağını takip etsinler"
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Bahçeli: "DEAŞ liderini öldürenler PKK/ YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip kahraman Türk evladının neler yapacağını takip etsinler"
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