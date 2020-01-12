Bahçeli: "DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip... - Son Dakika

Bahçeli: "DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip...

6 saat önce

Bahçeli: "DEAŞ liderini öldürenler PKK/YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip kahraman Türk evladının neler yapacağını takip etsinler"

Bahçeli:

Bahçeli: "DEAŞ liderini öldürenler PKK/ YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da çekilip kahraman Türk evladının neler yapacağını takip etsinler"

YPG, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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