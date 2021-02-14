Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - Son Dakika

Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

14.02.2021 11:58
Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, System.String[]

PKK terör örgütünün Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşımızı şehit etmesine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli, "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 Harekatı'nın devam ettiği Gara bölgesinde 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır.

"KAHRAMAN ASKERLERİMİZİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK'nın sonu da göründü.

"ACI HABERLER MİLLİ YÜREKLERE ATEŞ TOPU GİBİ DÜŞMÜŞTÜR"

PKK/ YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan on üç sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir!

"HERKES TARAFINI VE TERCİHİNİ YAPMALIDIR"

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."

Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili açıklama: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili açıklama: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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Son Dakika Güncel Bahçeli'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - Son Dakika


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