Bahçeli'den 23 Haziran açıklaması
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:03
Genel Başkanı Bahçeli, " İstanbul
'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır." dedi.
İBB'den Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına "MBS" yanıtı
İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm
Şile'de korkutan görüntü: Denizde hortum çıktı
Binali Yıldırım: İstanbul seçimi yapıyoruz sözde, herkes burnunu soktu