Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den 23 Haziran açıklaması
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Bahçeli'den 23 Haziran açıklaması

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır.

Bahçeli'den 23 Haziran açıklaması, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, " İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:03 
İstanbul, Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi
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