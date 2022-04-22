Bahçeli'den 23 Nisan Mesajı: "Bütün Hürriyetleri Yok Etmekten Başka Maksat Gütmeyen Etki Ajanları Dün Yenilmiş, Gene Yenilecektir" - Son Dakika
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Bahçeli'den 23 Nisan Mesajı: "Bütün Hürriyetleri Yok Etmekten Başka Maksat Gütmeyen Etki Ajanları Dün Yenilmiş, Gene Yenilecektir"

22.04.2022 22:19
Bahçeli'den 23 Nisan Mesajı: "Bütün Hürriyetleri Yok Etmekten Başka Maksat Gütmeyen Etki Ajanları Dün Yenilmiş, Gene Yenilecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır. Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi altında esasen bütün hürriyetleri yok etmekten başka bir maksat gütmeyen etki ajanları dün yenilmiş, gene yenilecektir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi'mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır. Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi altında esasen bütün hürriyetleri yok etmekten başka bir maksat gütmeyen etki ajanları dün yenilmiş, gene yenilecektir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Nisan 1920 öyle bir tarih anıdır ki, küllerinden yeniden doğup tıpkı bir dev gibi doğrulan ve kutlu iradesiyle Milli Mücadele'yi meşruiyet, mensubiyet, mesuliyet ve metanet kulvarında ikmal ve icra etmenin kararlılığını gösteren bir milletin istiklal adımı, istikbal hamlesidir" dedi.

23 Nisan 1920'de yakılan meşalenin Türkiye Cumhuriyeti'nin ufkunu aydınlattığını, işgal unsurlarını yakıp yıktığını vurgulayan Bahçeli'nin mesajı şöyle:

"TBMM karanlık hedeflere engel, kararmış vicdanlara çengel, kaos ve kargaşa müelliflerine aşamayacakları settir. Milli egemenliğin tecelligahı olan Meclisi'miz Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle buluşturan kahramanlık numunesi, Gazi'lik timsalidir.

Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir.

Türkiye'nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi'mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır. Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi altında esasen bütün hürriyetleri yok etmekten başka bir maksat gütmeyen etki ajanları dün yenilmiş, gene yenilecektir.

İçine düştükleri tehlikeli savrulmaların ağırlığından ve aşağılayıcı durumundan kurtulabilmek için karanlığa sığınanlar, karanlıktan medet umanlar 23 Nisan 1920'de nasıl kaybetmişlerse, onların izinden yürüyen müstevli kuklaları yine ve bir kez daha kaybedeceklerdir.

Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız münasebetiyle, sevgili çocuklarımızın bayramlarını tebrik ediyor, hepsini kucaklıyorum. Çocuklarımıza her günü bayram olan bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle hediye edeceğimizin güvencesini veriyorum. Onlar bizim umudumuzdur.

Gazi Meclisi'mizin 102'inci yıl dönümünü iftiharla kutluyor, nice diriliş ve yükseliş dönemlerine vesile olmasını diliyorum. TBMM'nin İlk Başkanı Aziz Atatürk'ü, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, İlk Meclis'in muhterem mebuslarını saygıyla ve rahmetle anıyorum."

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MHP Genel Başkanı, 23 Nisan, Türkiye, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bahçeli'den 23 Nisan Mesajı: 'Bütün Hürriyetleri Yok Etmekten Başka Maksat Gütmeyen Etki Ajanları Dün Yenilmiş, Gene Yenilecektir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'den 23 Nisan Mesajı: "Bütün Hürriyetleri Yok Etmekten Başka Maksat Gütmeyen Etki Ajanları Dün Yenilmiş, Gene Yenilecektir" - Son Dakika
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