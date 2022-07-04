Alınan bilgiye göre, Bahçeli'nin himayesinde kurulan ve 3,5 yıldır faaliyette olan yurtta, 80 erkek ve 70 kız çocuğu eğitim görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bahçeli'den, Afganistan'daki öksüz ve yetim Türkmen çocuklara bayramlık - Son Dakika

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