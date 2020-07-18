Bahçeli'den Ayasofya'ya özel tasarım yüzük - Son Dakika

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya Camii'nin açılış töreni öncesi, caminin siluetinden esinlenerek tasarladığı bir yüzük yaptırdı.

Yüzüklere olan ilgisiyle bilinen MHP Lideri Devlet Bahçeli, 24 Temmuz Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek Ayasofya Camii'nin siluetinden esinlenerek tasarladığı bir yüzük yaptırdı. Açılış öncesinde yüzüğü takan Bahçeli, Ayasofya Camii'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

(İHA)