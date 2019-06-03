Son Dakika Haberleri: - Bahçeli'den "Aziz İstanbul" eşliğinde Ankara turu
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- Bahçeli'den "Aziz İstanbul" eşliğinde Ankara turu

11 dakika önce

- Bahçeli'den "Aziz İstanbul" eşliğinde Ankara turuANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, klasik otomobilinde "Aziz İstanbul" şarkısını dinleyerek, Ankara sokaklarında dolaştı.

- Bahçeli'den "Aziz İstanbul" eşliğinde Ankara turu
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, klasik otomobilinde "Aziz İstanbul" şarkısını dinleyerek, Ankara sokaklarında dolaştı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında dolaştı. MHP Lideri Bahçeli, aracıyla Ankara turu atarken Münir Nurettin Selçuk'un 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi. Bahçeli, kendisini kırmızı ışıkta gören ve ilgi gösteren vatandaşları da selamladı.
MHP Lideri Bahçeli'nin otomobilliyle Ankara sokaklarında dolaştığı görüntüler, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
- Bahçeli'den Aziz İstanbul eşliğinde Ankara turu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:16 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, Aziz İstanbul, Ankara, Genel
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