Bahçeli'den bayram sabahı Türkeş'in kabrine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin merhum Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, "Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneğini bozmayarak beraberinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bir partilinin oğlu ve partililerle beraber bayram namazı sonrası MHP'nin kurucusu merhum Alpaslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmek için Beşevler'e geldi. Bahçeli, partililerle bayramlaştıktan sonra kabri ziyaret etti. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından kabre kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, çiçekleri suladıktan sonra dua etti. Bahçeli, ziyaret sonrasında kabrin arka kısmında bulunan yerleşimde partililerle birlikte çay içti.Ziyaret çıkışında açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Ramazan ayı içerisinde Türkiye'de çok önemli olayların olduğunun altını çizen Bahçeli, "Bunların başında seçimler gelmektedir. Seçim üzerindeki tartışmalar, tahribatlar, yalanlar, yanılgılar Türkiye'yi oldukça bayram süresince meşgul etmiştir. İkincisi ise, FETÖ ve PKK ile sürdürülen terörle mücadele kapsamı kararlı ve sürekli bir şekilde başarılı bir yolla bayram döneminde de Türkiye'yi huzura kavuşturabilecek kararlılıklara şahit olunmuştur. Bütün bunlar olurken de yine bayram süresi içerisinde özellikle terörle mücadele kapsamında en son yapılmış olan Pençe Harekatında şehitlerimiz olmuştur. Bir veya iki şehidimiz her gün hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türkiye üzüntülü bir bayram dönemi yaşamıştır" diye konuştu."YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN ALMIŞ OLDUĞU KARARLARI AŞIRI DERECEDE TARTIŞMAYA SOKMADAN 23 HAZİRAN SEÇİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"Bayramın ilk gününden itibaren Türkiye'yi meşgul edecek olan konuların başında İstanbul seçimlerinin geldiğini söyleyen Bahçeli, "Seçimlere 19 gün vardır. Karşılıklı sevgi, saygı içerisinde gerilim yaratmadan, bugüne kadar ki Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu seçimlerde sonuç ne olursa olsun. Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesi açısından önemli bir adım olarak görülmeli, artık başlatılmış olan yapısal hareketler, reformlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023 hedefine ulaşacak tarzda, milletçe, siyasi partilerce, aydınlarca gözden geçirilerek, tartışılarak çözümler üretecek ortak görüşler meydana gelecek tarzda faaliyeti götürmekte yarar vardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu düşünceyle bayram sonrası Türkiye'yi okumaya çalışıyoruz. İnşallah İstanbul seçimleri de hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı."MHP İSTANBUL'DA 'HEMŞEHRİ HAREKATI' ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR"MHP'nin İstanbul'da yürüteceği çalışmalara değinen Bahçeli, "İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'hemşehri harekatı' adı altında başlatmış olduğu çalışmalar, 80 ili de kapsayarak üç etap üzerinde sürdürülmüştür. Başkanlık Divanımızın değerli üyelerinden, milletvekili arkadaşlarımızdan, siyaseten geçmişte hareketimizin içinde yer bulmuş şahsiyetlerden bir çalışma düzeni oluşturulmuştur ve hala devam etmektedir. Biz bu seçimlerde mitili oraya sermiştik. Ama bazıları mitili nereye serdiğimizi bir türkü bulamıyorlar, halbuki İstanbul'un her yerinde mitil var. Her ülküdaşımız orada mitili sermiş çalışmalarını sürdürüyor. Faaliyetlerimiz yoğun geçmiştir. Faydalı olmuştur ve Türkiye'de yeni bir 'hemşehrilik harekatı'yla yeni bir birlik şuuru ve ruhu ortaya çıkmıştır. Hangi partiden olursanız olun kapılar çalınıyor, görüşler alınıyor ve birbirlerine yardımcı olması temennilerinde bulunuluyor. Bunu yaparken de siyasi parti olarak bir gerilim yaratılmıyor. Bunlar güzel hareketlerdir. Diğer siyasi partilerde de bu görülmeye başlanmıştır. O bakımdan 19 gün içerisinde bu çalışmalar devam edecek bende zaman zaman İstanbul'a gitmek suretiyle çalışmalara katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu."KİMİ GÖREVLENDİRİRLERSE GÖREVLENDİRSİNLER ESAS GÖREVLİ MİLLETTİR, MİLLETTE GÖREVİNİN BAŞINDADIR"YSK'nın İstanbul seçimini iptal gerekçesindeki sandık kurulu başkanlarının uygun atanmamasına değinen Bahçeli, "Bu tür davranışlar, anlaşılması zor davranışlar olarak dikkat çekmektedir. Hangi anayasal kurum olursa olsun, bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir.Soruşturmanın başlatıldığı ve seçimin yenileme kararını oluşturan bir yapıda soruşturmaya muhatap olmuş olan insanların soruşturma sonucu alınmadan, hukuki yönden açığa çıkmadan, haklı veya haksız oldukları belli olmadan bunlara bir de 'gelin sizlerle beraber bu seçimi yapıyoruz' demek, hadi seçim olmuş olabilir bu insanlar hatalarından vazgeçmiş olabilir. Fakat siyaseten tartışmayı tüketmez. Şimdi yeni gündem bu 19 gün bu tartışılacak. Bunun da tadı tuzu kalmıyor. Onun için sabırlı olacağız. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler esas görevli millettir, millette görevinin başındadır" ifadelerini kullandı."BU PENÇE KARTAL PENÇESİ GİBİ KUVVETLİ BİR PENÇEDİR, SONUÇ HAYIRLI OLACAKTIR"Pençe Harekatı'na verdikleri desteğin arkasında olduklarını vurgulayan Bahçeli, "Terörle mücadele kararlı ve kesin bir şekilde devam ettirilmelidir. Türk milletini her aşamada meşgul edebilecek bu durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Şu an için pençe Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetli bir pençedir, sonuç hayırlı olacaktır inşallah" dedi."REFORM HAREKETLERİ İÇERİSİNDE MECLİSTEKİ BU METİNDE ELE ALINIR, BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİRSE BELKİ DAHA HAYIRLI ADIMLAR ATILMIŞ OLUR"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonra yeni reform çalışmaları ve hazırlıklarının olduğunu ve bunun ilk işaretinin yargıda kendini gösterdiğini belirten Bahçeli, Cumhurbaşkanının ceza, infaz yasasında değişiklik olacağına yönelik açıklamalarını işaret ederek, "Yargı üzerinde çok yönlü tartışmalar vardır. Bu tartışmaları ortadan kaldırabilmek için yapısal reformların ilk adımı burada atılmıştır. Buna başlamışken sonlandırmak lazım. Biz böyle bir reform hareketini olumlu görmekteyiz. Çok yönlü değerlendirerek çok yönlü istişarelerle yargıyı tartışmadan çıkarabilecek ve Türkiye'yi adalete kavuşturacak, adaletle beraber yaşamasını öğretebilecek bir yapının çıkması lazımdır. Bu aralığı da biz daha evvelden af yasası üzerinde, ceza indirimi konusu esas alınmıştır. Af yasası üzerinde Feti Yıldız beyefendinin vermiş olduğu bir yasa tasarısı Mecliste bulunmaktadır. Bu reform hareketleri içerisinde Meclisteki bu metinde ele alınır, birlikte değerlendirilirse belki daha hayırlı adımlar atılmış olur" dedi."AHMET DAVUTOĞLU BEY NE YAPACAK YANİ, 103 TANE PARTİ VAR, 104 OLAYIM DİYORSA YOLU AÇIK OLSUN"Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurmaya yönelik verdiği sinyalleri değerlendiren Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Zaman zaman siyasette tükenmişlerin tekrar kendilerini yenilemeleri, bir partileşme süreci kavramını sürekli olarak gündeme taşıyor. Böyle bir gerekçe ileri sürecek durumları da söz konusu olmamıştır. Ancak siyasi hayat devam etmektedir. Oturmuş, genel kabul görmüş, kadroları olan, iktidar deneyimleri, muhalefet deneyimleri bulunan siyasi partiler demokrasinin akan nehirleridir. Bu akan nehirleri çaya, dereye çevirerek küçültmenin zafiyete uğratmanın gereği yoktur. Burada önemli olan demokrasinin önemli bir kurumları haline gelmiş siyasi partileri yani demokrasinin nehirlerini daha güçlü kılabilecek debi'yi yükseltmekte kara vardır. Bize de düşen görev bu olmalıdır. Ahmet Davutoğlu Bey ne yapacak yani? 103 tane parti var, 104 olayım diyorsa yolu açık olsun" diye konuştu.Açıklamasının ardından kabirden ayrılmak üzere aracına yöneldiği sırada bir vatandaşın yanına gelmesi üzerine bekleyen Bahçeli, vatandaşı dinledikten sonra aracına binerek ayrıldı.(İHA)