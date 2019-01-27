Bahçeli'den 'beka sorunu' tepkisi
35 dakika önce
Bahçeli, "Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır.
Bahçeli, "Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:08
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