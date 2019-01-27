Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den 'beka sorunu' tepkisi

Bahçeli'den 'beka sorunu' tepkisi

35 dakika önce

Bahçeli, "Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır.

Bahçeli'den 'beka sorunu' tepkisi, System.String[]
Bahçeli, "Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:08 

Ekonomi
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