Bahçeli'den, Biden'ın açıklamasına tepki - Son Dakika

Bahçeli'den, Biden'ın açıklamasına tepki

24.04.2021 21:52
Bahçeli'den, Biden'ın açıklamasına tepki, System.String[]

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına tepki göstererek, "MHP, sözde soykırım suçlamasını tümden reddetmekte, bu isnadı dillendiren ABD Başkanı'nı da kınamaktadır.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına tepki göstererek, "MHP, sözde soykırım suçlamasını tümden reddetmekte, bu isnadı dillendiren ABD Başkanı'nı da kınamaktadır. Biden'ın soykırım açıklaması hükümsüzdür, aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için sözde 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Bahçeli, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Tarih hem kaynağımız hem dayanağımız hem de davamızdır. Siyasi hedeflerle, taktik açıklamalarla, hamasi sözlerle, temelsiz ve mesnetsiz söylentilerle yalın tarihi gerçeklerin önyargılarla çarpıtılması insanlığın barış ve huzur arayışını vahim derecede boşluğa düşürecektir. Bir başka mühim husus da şudur: Tarihimizi yargılama gayesiyle basiretsiz, belgesiz ve bilgisiz mahkeme kurmaya teşebbüs edenlerin milletimizi sanık sandalyesine oturtma çabası mazisi bir asra ulaşan mülevves bir tezgahtır. Bu tezgahın maşa ve mucitlerinin hüviyeti bellidir. Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne de katliam zilleti vardır. Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemizdir ve bu kapsamda hiç kimseye ispat borcumuz da yoktur. 1915 olayları etrafında kurulan iftira kampanyası asılsızdır, hayasızdır."'SOYKIRIM İZİ SÜRENLER, DÜŞMANLIK BESLEYEN ÇEVRELERDİR'1915 olaylarının içyüzüne merak saranların, arka planındaki sebeplere ilgi duyanların ilk iş olarak tozlu raflarda bekletilen arşiv kayıtlarını incelemekle, namuslu ve objektif araştırmalar yapan bilim insanlarının çalışmalarını okuyup değerlendirmekle mükellef olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Tarih hükmünü vermiş, 1915 yılındaki haklı ve meşru devlet tasarrufunun sayfası esasen kapanmıştır. Tehcire neden gerek duyulduğu, bunun hangi ihtiyaç ve milli güvenlik mülahazalarından doğduğu öncelikle Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı ve karanlık şartlarıyla yorumlanmalıdır. Tarihin siyasetçiler eliyle istismar ve inkar vasıtasına dönüştürülmesi medeniyetler ve milletler arasındaki uçurumu derinleştirmekle kalmayacak, nesiller boyunca devam edecek bir kamplaşmanın da önünü açacaktır. Bunun ise hiç kimseye, hiçbir ülkeye yararı dokunmayacaktır. 1915 olayları sırtından hançer yiyen bir İmparatorluğun doğal refleksi, doğru bir kararı, dengeli bir adımıdır. Kaldı ki tehcir, o dönemki milli güvenliğin zorunlu bir tercihidir. Burada soykırım izi sürenler Türk milletine hiç geçmeyecek düşmanlık besleyen çevrelerdir. 1910'lu yıllarda Ermeni çetelerinin mezalimi; çocuk, kadın ve yaşlı demeden saldırmaları, dahası Anadolu coğrafyasının her köşesinde şiddete başvurmaları demokratik bir hak arayışı değil, hain ve hunhar bir terörizm operasyonudur. Türk milleti bu operasyona boyun eğmemiştir."'TÜRK MİLLETİ BU ŞANTAJ VE TEHDİT ABLUKASINDAN BIKTI USANDI'1915 tehcir vakasıyla son yurdun en az 100 yılının kurtarıldığını vurgulayan Bahçeli, şöyle dedi: "Bu stratejik kararlılıkta iradesi bulunan kahraman nesli rahmetle ve hürmetle anmak her vatanseverin, her milletperverin milli görevidir. Onların aziz hatıralarını ihtiramla hatırlamak manevi bir vecibedir. Yüzlerce yıl kardeşlik içinde yaşayan Türkler ile Ermeniler arasına kan hattı çekenler bugün sözde soykırım ezberini en fazla diline dolayan günahkarlardır. Tarihten husumet çıkaranlar, Türk milletini suçlamak için nöbete girenler demokrasi postuna bürünmüş vandallardır. Her 24 Nisan geldiğinde ABD başkanlarının nasıl pozisyon alacağı, 1915 olayları için 'Büyük felaket mi yoksa soykırım mı?' diyeceği siyasi ve diplomatik mahfillerde tartışma konusu olmuştur. Türk milleti devamlı canlı tutulan bu şantaj ve tehdit ablukasından bıkmış usanmıştır. ABD'nin önceki başkanlarından Ronald Reagan'ın 22 Nisan 1981 tarihinde sözde Ermeni soykırım ifadesini kullandığı hafızalarımızdadır." 'SİYASİ AKILSIZLIK VE AHLAKSIZLIKTIR'Şimdi de ABD Başkanı Joe Biden'in, seçim kampanyasında Ermeni lobilerine vermiş olduğu lekeli sözünü tutarak 1915 olaylarına 'soykırım' dediğine işaret eden Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"MHP, sözde soykırım suçlamasını tümden reddetmekte, bu isnadı dillendiren ABD Başkanı'nı da kınamaktadır. Biden'in soykırım açıklaması hükümsüzdür, aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır. Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir. Biden'in skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır. Dostluk ve stratejik bağlar kurduğu bir ülkeye soykırım gölgesi düşürmeye kalkışan bir zihniyetle muhtemeldir ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ermeni ihanet şebekelerinin bir devamı olan PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin de sözde soykırım yalanına sarılması siyasi ve hukuki bir karar aşamasına gelindiğine işarettir. Türk milletine soykırımcı diyen bir örgütün ne siyasette ne de Gazi Meclis'te bulunması artık imkansızdır. Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız. Hiç kimseye, hiçbir güç odağına mecbur veya mahküm değiliz. Geçmişi katliamlarla dolu olan bir ülkeden duyacağımız ve öğreneceğimiz bir şey de yoktur. Biriz, beraberiz, cihana karşı yek yüreğiz."


Bahçeli'den, Biden'ın açıklamasına tepki
Bahçeli'den, Biden'ın açıklamasına tepki
Bahçeli'den, Biden'ın açıklamasına tepki
Bahçeli'den, Biden'ın açıklamasına tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Milliyetçi Hareket Partisi, Joe Biden, Soykırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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