Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TTB'ye yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. Kovid-19'la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken 'var' demek müfterilik ve utanmazlıktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanlığı ya dibi uçurum olan bir güzergaha ya da krizi fırsata çevirip ağır sorunları çözmesine destek verecek bir istikamete doğru sürüklediğini belirtti.

Hayatın normal kalıplarına sığmayan, fikri akışla bağdaşmayan, sahip olunan insani tecrübelerle izah edilemeyen bir dönemden geçildiğine işaret eden Bahçeli, salgın ortamının birlik ve beraberlikle, dayanışma ve güven içinde göğüslenmeye devam edilmesi halinde kazananın Türkiye olacağını vurguladı.

Türkiye'nin medeniyeti müktesebatı, tarihi mirası, irade ve iman mihrakının her türlü zorluğun yenilmesinde ilham verdiğini dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ayrık otlarını kurutarak, karamsarlık aşılayanları dışlayarak, hastalığı tedavi ederek başaracağımızdan şüphe duymuyorum.

Allah verdiği her derdin dermanını da vermiştir. İnancımız budur. Sabır, tedbir, tevekkülle musibeti defedeceğiz, şifayı fethedeceğiz. Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uymalıyız, Sağlık Bakanlığımızın çağrılarına kulak vermeliyiz. Çünkü tedbir virüsten daha güçlüdür."

Bahçeli, bu süreçte gayret gösteren doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ancak dar bir kadronun mesleki örgütlenmelerini Türkiye'nin aleyhine kullanmalarını da kınıyorum.

İnsanlarımızı telaşlandırmak, ortada bir şey yokken felaket çığırtkanlığı yapmak, kusursuz fırtına kapıda diyerek dehşet tablosu çizmek ahlaki olmadığı gibi milli ve vicdani bir tavır da değildir. Bilim insanları umut verir, ufuk çizer, haysiyet ve şefkatle muamele eder."

Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli açıklamasında, "Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kağıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gerçekleştirdiği Türk Tabipleri Birliği ziyaretini eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: 'Kovid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.' TTB'ye yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. Kovid-19'la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken 'var' demek müfterilik ve utanmazlıktır. Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı."

Yeni eğitim-öğretim dönemini kutladı

Bahçeli açıklamasında ayrıca, Kovid-19 nedeniyle yüzyüze eğitime 182 gün ara verildiğini hatırlatarak, "Alınan tedbirlerle anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için okul kapıları açıldı. Yeni eğitim ve öğretim dönemi de uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başladı. Evlatlarımıza, ailelerine ve öğretmenlerimize hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve mesai arkadaşlarını kutlayarak başarılar dileyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dilerim ki bütün öğrencilerimiz kısa süre içinde sınıflarına ve öğretmenlerine kavuşur. Kontrollü yüzyüze eğitim sürecinde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, elbette sevgili çocuklarımızın büyük bir hassasiyet ve dikkat göstermeleri de yegane temennimdir."

Bahçeli, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarını da şiddetle lanetleyerek, "Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum." değerlendirmesini yaptı.