Bahçeli'den 'çığ' açıklaması: Acımız çok büyük - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli'den 'çığ' açıklaması: Acımız çok büyük - Son Dakika

Bahçeli'den 'çığ' açıklaması: Acımız çok büyük

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van'da meydana gelen çığ faciasına ilişkin "İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur.

Bahçeli'den 'çığ' açıklaması: Acımız çok büyük, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van'da meydana gelen çığ faciasına ilişkin "İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2020 yılına girdi gireli Türkiye'nin seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuştuğunu bildirdi. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığının ortadayken, Van'ın Bahçesaray ilçesinden alınan haberin milleti derinden yaraladığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Van- Bahçesaray karayolunun 33'üncü kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunanları kurtarma çalışmaları devam ederken bölge ikinci defa çığ faciasına maruz kalmıştır. Dün çığ altında kalan 5 vatandaşımızın ardından bugün yaşananlar daha feci boyutlara ulaşmıştır. İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağ olsun diyorum. Ayrıca yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. İnanıyor ve niyaz ediyorum ki, Türk milleti elbirliğiyle deprem enkazını nasıl kaldırmışsa çığ felaketini de aynı şekilde kaldıracak, kederlerimiz paylaşılarak azalacak, doğudan batıya gönül ve kardeşlik bağlarıyla kenetlenme ve kucaklaşma hasletimiz güçlenip büyüyecektir. Cenab-ı Allah aziz milletimize ve ülkemize yardım etsin, her türlü afet ve beladan hepimizi muhafaza etsin."


Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
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