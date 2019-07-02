Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' açıklaması
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Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' açıklaması

5 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız." dedi.

Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' açıklaması, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:13 
Devlet Bahçeli, Ekonomi
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