Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' açıklaması
5 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız." dedi.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:13
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız." dedi.
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