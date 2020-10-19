Bahçeli'den Destici'ye tebrik telefonu - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi arayarak tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Olağan Kongre'de tekrar BBP Genel Başkanlığına seçilen Mustafa Destici'yi telefonla arayıp tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bahçeli, seçimin Büyük Birlik Partisi camiasına, Alperenlere ve Türk İslam Coğrafyasına hayırlı olmasını temenni etti.

Tekrar genel başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk de tebrik etti. - ANKARA