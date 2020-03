Bahçeli'den 'Ekonomi Kalkanı Paketi' açıklaması - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan sağlık, sosyal ve ekonomik tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında insanlık tarihinin yaygın savaşların olduğu kadar salgın hastalıkların da tarihi olduğunu belirten Bahçeli, "Hayvanların evcilleştirilmesi, tarım devrimi, kent hayatının tezahür etmesiyle birlikte insan vücuduna yararlı ve zararlı bakteriler dolaşıma girerek beşeriyetin varlığına doğrudan tesir etmeye başlamıştır. Yüzyıllar içinde pek çok salgın hastalık ya belirli bir bölgeyle sınırlı kalmış ya da küresel düzeyde yayılma özelliği göstermiştir. 14'üncü yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran kara veba, 15'inci yüzyılda Amerika kıtasını yıkıp geçen çiçek hastalığı bunlardan sadece bazılarıdır" ifadelerini kullandı.



Doğu ile batının kavşak noktasında bulunan Anadolu coğrafyasının salgın hastalıklardan her devirde ziyadesiyle etkilendiğini aktaran Bahçeli, "Bilim ve teknikte yaşanan gelişmeler asırlar içinde ortaya çıkan salgın hastalıkların tedavisinde insanlığa eşsiz imkan ve fırsatlar sunmuş, öldürücü virüslerin kökü böylelikle kurutulmuştur. Koruyucu sağlık ve tedavi hizmetleriyle eşzamanlı ilerleyen ve gelişen ilaç sektörü insanlığı pek çok hastalığın musibetinden korumuş, can kayıplarını doğal olarak engellemiştir" dedi.



"Hükümet tarihi nitelikli görevini muvaffakiyetle yerine getirmiştir"



Beşeriyetin halihazırda dehşet saçan 'Kovid-19' tehdidiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Bahçeli, şunları kaydetti:



"Yeni korona virüs hastalığı küresel bir salgın haline bürünerek aşama aşama bütün kıtalara sıçramış ve sirayet etmiştir. Aralık 2019'da ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde görülen Kovid-19 hastalığının günbegün dalga boyu yükselerek çok sayıda ülkeye farklı kanallardan bulaştığı ortadadır. Gidişatın vahim tehlikesini teşhis ve tespit eden Dünya Sağlık Örgütü anında harekete geçerek 11 Mart 2020 tarihinde dünya genelinde Kovid-19 salgınını ilan etmiştir. Bu kapsamda çok sayıda ülke, sınırlarını hava ve karayolu trafiğine kapatmış, sosyal hayatı izole etmenin yanında önleyici sağlık tedbirlerini sert ve seri şekilde almıştır. Dünya üzerinde Kovid-19 hastalığına yakalanan insan sayısı 200 bine ulaşmış, ölüm vakaları da 8 bini geçmiştir. Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020'de görülmüş, dün itibarıyla da bu sayı 191'e çıkmıştır. Bu süreçte Kovid-19 hastalığından dolayı iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyor, halen tedavisi süren vatandaşlarımızın da bir an önce şifa bulmalarını niyaz ediyorum. Türkiye hastalık ortaya çıkar çıkmaz engelleyici tedbirleri sıkı bir şekilde almaya dikkat ve titizlikle özen göstermiştir. Nitekim, 6 Ocak 2020'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir operasyon merkezi kurulmuş, 10 Ocak 2020'de de Bilim Kurulu teşekkül ettirilerek ölümcül virüsün gelişmesi sıcak takibe alınmıştır. Hiçbir ihmale, hiçbir gevşekliğe, hiçbir duyarsızlığa müsaade edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı süreci müessir ve müspet ölçüde yönetmiş, kamuoyu doğru zamanda isabetle bilgilendirilmiştir. Devlet tüm kurum ve kurullarıyla seferber edilmiştir. Hükümet tarihi nitelikli görevini muvaffakiyetle yerine getirmiştir. Habis virüs etrafımızdaki ülkelerde ciddi kayıp ve yıkımlara yol açmışken, Türkiye'ye gecikmeli ve sınırlı ölçülerde yayılması alınan müteyakkız önlemlerin sayesindedir."



"İnsanı yaşatarak devlet ve millet bekamız muhafaza edilecektir"



Kovid-19 hastalığının yol açacağı sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçların olacağını ve bugünden öngörüldüğünü ifade eden Bahçeli, "Bu sonuçların seviyesi ve çerçevesi hakkında tam ve kesin bir hüküm vermek içinde bulunduğumuz kırılgan, değişken ve zorlu süreçte neredeyse imkansıza yakındır. Sadece Türkiye değil, bütün ülkeler Kovid-19 hastalığına her yönüyle maruz ve muhataptır. Şurası açıktır ki, dünya artık eski dünya olmayacaktır. Ülkemiz açısından önemli olan virüs kuşatmasını birlik ve beraberlik şuuruyla göğüslemek, doğabilecek hasar ve zararları kademe kademe azaltmaktır. İnsanı yaşatarak devlet ve millet bekamız muhafaza edilecektir. Kaldı ki, başka bir seçeneğimiz de yoktur. Derinlikli ve tesirli tedbirlerle hem panik havası sönecek hem de tahribat zaman içinde tamir ve telafi edilecektir" dedi.



"Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün itibarıyla açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi' ile toplamda 100 milyar liralık bir kaynağın devreye alındığını hatırlatan Bahçeli, şunları aktardı:



"Kovid-19 hastalığıyla mücadelede hep bir adım önde yer alan ülkemiz ihtiyaç duyulan her teşebbüs ve girişimi tereddütsüz ifa etmektedir. Türkiye ekonomisi için karamsar senaryo yazanlar ters köşeye yatmışlardır. Olumsuz bekleyişler bertaraf edilmiştir. Kötümser tablo çizenler bir yanda niyetlerinin kötülüğüne diğer yanda da yalın gerçekleri kavrayamamanın cehaletine mağlup olmuşlardır. Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir. Aziz milletimiz metin ve müsterih olmalıdır, ekonominin çarkları dönecek, risklerle dolu bu felaket dönemi mutlaka aşılacaktır. Sosyal medyada provokasyon yapanlar, akılları bulandırıp korku atmosferi oluşturmaya çalışanlar virüsten daha tehlikeli ahlaksızlardır. İyi günde, kötü günde bir ve bütün olan Türk milleti, tüm dünyayı sarıp sarmalayan Kovid-19 hastalığını Allah'ın izniyle yenecek dirayete, deneyime ve bilimsel zihniyete sahiptir. Bugünler geçecektir. Hayat normale dönecektir. Türkiye bugünkü karanlıktan güçlenerek çıkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun haricinde hiçbir açıklamaya itibar etmemek çok önemlidir. Telaşa kapılmadan, şüpheye düşmeden, birbirimize güvenerek, mümkün mertebe evlerde kalarak, devlet ve millet kenetlenmesiyle virüsün alanı daraltılacak, sonra da tasfiye edilecektir. İnancım ve beklentim budur."



"Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur"



Türkiye'nin her yöresinde üstün bir adanmışlıkla görev yapan doktorlara, hemşirelere ve bütün sağlık personeline güvenlerinin ve desteklerinin tam olduğunu anımsatan Bahçeli, "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur. Türk milleti daha nice sorun ve sıkıntılara dayanacak kudrete haizdir. Bir olursak, yardımlaşma ve dayanışmamızı diri tutarsak her engeli aşmamız mümkündür. Sağlık alanında stratejik ve operasyonel başarılarımızın katlanarak büyüyeceğinden, Kovid-19 salgınının muhakkak alt edileceğinden en ufak şüphe duymuyor, aziz milletimize sabırlı ve sağlıklı günler diliyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere hükümetimizi tebrik ediyorum. Allah bizleri her türlü hastalıktan, beladan, kazadan ve dermansız dertten korusun diyorum. Unutmayalım ki, henüz aşısı ve kesin tedavisi bulunmayan Kovid-19 hastalığından korunmanın en gerçekçi yolu bulaşmasına mani olmaktır. İnsan ve toplum sağlığı için yapılacak fedakarlıklar geleceğimizi de kesinlikle güvenceye alacaktır" dedi. - ANKARA