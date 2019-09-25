Bahçeli'den erdoğan'a tebrik telefonu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
MHP Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:58 Kaynak: DHA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, teşekkürlerini sunduğu Bahçeli'ye, rahatsızlığından dolayı da acil şifalar dileğinde bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin BM Genel Kurulu sonrasında yaptığı telefon görüşmesine ilişkin görüntü paylaştı. Erdoğan'ın, konuşması için kendisini tebrik eden Bahçeli'ye, "Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, Allah razı olsun. Bu hassasiyetinize özellikle teşekkür ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah" dediği anlar, görüntüde yer aldı.
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