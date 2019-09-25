Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den erdoğan'a tebrik telefonu
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Bahçeli'den erdoğan'a tebrik telefonu

57 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bahçeli'den erdoğan'a tebrik telefonu, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, teşekkürlerini sunduğu Bahçeli'ye, rahatsızlığından dolayı da acil şifalar dileğinde bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin BM Genel Kurulu sonrasında yaptığı telefon görüşmesine ilişkin görüntü paylaştı. Erdoğan'ın, konuşması için kendisini tebrik eden Bahçeli'ye, "Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, Allah razı olsun. Bu hassasiyetinize özellikle teşekkür ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah" dediği anlar, görüntüde yer aldı.


Birleşmiş Milletler, Devlet Bahçeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:58 Kaynak: DHA
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