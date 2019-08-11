Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması

13 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur.

Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK, PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sürekliliğine dikkat çeken Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK, PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir. Türkiye'de seçime ihtiyaç yok. Terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı bayram mesajında, "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" sözlerini değerlendiren Bahçeli, bunun tarihi bir cümle olduğunu kaydederek, "Ağustos ayı zafer ayıdır. Zafer de süreklilik kazanan, her zaman yapılması, yenilenmesi gereken değerli bir kavramdır. Bu milleti Allah zaferden mahrum bırakmasın" diye konuştu.
(İlker Turak - Mevlüt Hasgül - Nurullah Geylani/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi
Son dakika! Devlet Bahçeli: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını Anadolu'nun ilk camisi, bayram namazı nedeniyle doldu taştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 09:08:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]