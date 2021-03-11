Bahçeli'den gençlere 'İletişim Fakültesi' çağrısı - Son Dakika

Bahçeli'den gençlere 'İletişim Fakültesi' çağrısı
11.03.2021 13:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerden üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarını istedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerden üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarını istedi.
MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye'yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum" dedi.
ANKARA, -
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