Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den görevden almalara ilişkin değerlendirme
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Bahçeli'den görevden almalara ilişkin değerlendirme

10 dakika önce

Bahçeli, "Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır.

Bahçeli'den görevden almalara ilişkin değerlendirme, System.String[]

Bahçeli, "Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:55 
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