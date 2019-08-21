Bahçeli'den görevden almalara ilişkin değerlendirme
10 dakika önce
Bahçeli, "Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır.
Bahçeli, "Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:55
Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor