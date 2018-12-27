Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Güneş'e Bir Mesaj

Bahçeli'den Güneş'e Bir Mesaj

1 saat önce

Bir gazetecinin, "Beşiktaş'ın son günlerdeki performansından memnun musunuz?" sorusuna, "Beşiktaş iyi gitmiyor.

Bahçeli'den Güneş'e Bir Mesaj, System.String[]
Bir gazetecinin, " Beşiktaş'ın son günlerdeki performansından memnun musunuz?" sorusuna, "Beşiktaş iyi gitmiyor. İkinci devreye hazırlanıyoruz." dedi.

Bahçeli açıklamasında, "Beşiktaş iyi gitmiyor. İkinci devreye hazırlanıyoruz. Sabah spor programında en fazla gol atanları sayıyorlar, içinde bir tane Türk yok. ya Brezilya ya Portekiz, ya burada ya burada. Biz kendi futbolcumuzu ne zaman yetiştireceğiz? Ne zaman gol atmayı öğreteceğiz? Sorun bu. Bizim Beşiktaş hocamız Şenol Bey'den biraz gençlerden aldığı futbolculardan gol kralı olacak futbolcular tespit etmesini istiyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:54 

Sabah, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fevzi Tuncay, Muğlaspor'da Kaleci Antrenörlüğü Görevine Getirildi Fulham, Beşiktaş'ın Hırvat Oyuncusu Domagoj Vida'yı Transfer Etmek İstiyor

Beşiktaş, Şenol Güneş'in Sözleşmesini Yenileme Kararı Aldı İşte Colin Kazım'ın Yeni Takımı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 10:57:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Güneş'e Bir Mesaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]