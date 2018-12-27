Bahçeli'den Güneş'e Bir Mesaj
1 saat önce
Bir gazetecinin, "Beşiktaş'ın son günlerdeki performansından memnun musunuz?" sorusuna, "Beşiktaş iyi gitmiyor.
Bir gazetecinin, " Beşiktaş
'ın son günlerdeki performansından memnun musunuz?" sorusuna, "Beşiktaş iyi gitmiyor. İkinci devreye hazırlanıyoruz." dedi.
Bahçeli açıklamasında, "Beşiktaş iyi gitmiyor. İkinci devreye hazırlanıyoruz. Sabah
spor programında en fazla gol atanları sayıyorlar, içinde bir tane Türk yok. ya Brezilya
ya Portekiz
, ya burada ya burada. Biz kendi futbolcumuzu ne zaman yetiştireceğiz? Ne zaman gol atmayı öğreteceğiz? Sorun bu. Bizim Beşiktaş hocamız Şenol Bey'den biraz gençlerden aldığı futbolculardan gol kralı olacak futbolcular tespit etmesini istiyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:54
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