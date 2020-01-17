Bahçeli'den İmamoğlu'nun Kanal İstanbul açıklamalarına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine karşı çıkmasıyla ilgili olarak, "Türkiye'yi germenin bir manası yok. İktidar diyor ki ben bugün iktidarım elimdeki imkanlarla bunu yapmaya çalışacağım. Diğeri ben belediye başkanıyım sana bunu yaptırmam. Kurulan tezgah şu; mevcut İstanbul Belediye Başkanını birileri cumhurbaşkanlığı makamı ile özdeşleştirerek belli bir dönem için yarışa hazırlıyorlar. Onun adını koymaya çalışıyorlar. Ona artık kimse sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın demeyecek, sen muhtemelen cumhurbaşkanı adayımız olacaksın diyecek" dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerle bir araya geldiği yemekte soruları cevapladı. Bahçeli, CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına yönelik verdiği araştırma önergesine ilişkin, "Yurtta Sulh Konseyi'ni araştırmaları lazım. CHP aklını başına alıp da Yurtta Sulh Konseyi'nin araştırılması için önerge veriyoruz demiş olsa çok daha anlamlı olur. Ama, 'siyasi ayağı kimdir bunu Sayın Bahçeli imzalasın, biz de arkasından gidelim.' Sizin benim arkamdan gelme şansınız yok. Sizin arkamda dolaşmanıza ben zaten müsaade etmem. Böyle bir önerge ile kalkıp işin üstünü örtüyorlar" ifadelerini kullandı.



FETÖ'nün siyasi ayağının yargı tarafından bulunması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Soruştura soruştura İstanbul'daki bir tane caniyi nasıl buluyorlarsa bunları da öyle bulacaklar. Kalkıp siyasilere işi atıp 'sende şu kadar var, bende bu kadar var' diyerek yargıyı da sulandırmanın gereği yok" dedi.



Dönemin EDOK Komutanı Metin İyidil'in ağırlaştırılmış ceza alması sonrası istinaf mahkemesince serbest bırakılmasının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Bunların hepsini ihraç etmiş olsa muhalefet 'hukuka muhalefet ettiniz, bu hakimleri görevden aldınız' der. HSK diyor ki şimdi, 'ben ihraç etmedim görev yerlerini değiştirdim.' Bunun anlamı bunlar artık benim göz hapsimde demektir. Devlet yönetimlerinde bunlar olur. Göz hapsine alırsın, ilişkileri belli olur, kiminle ne konuşuyor, haksızlığa uğradım diyorsa telafisi için hangi siyasilerin peşinden koşuyor, iktidarla mı, muhalefetle mi görüşüyor. Bunların hepsi devlet yönetiminde var. Çok basit suçlamalarla devleti ve yargıyı yıpratmamak lazım. Benim söylediğim kesin hüküm. Yani Yurtta Sulh Konseyi'nin 'yurtta'sı, 'sulh'u hangisiyse. Askerden sulh olmaz. Olsa olsa orada sivil olur. Yurtta Sulh Konseyi'nin askeri kanadı Sincan ve Silivri'de. Bahçeli diyor ki, 'Sivil hayatı nerede? Ankara'da mı, İzmir'de mi, Türkiye'nin neresindeyse bulun getirin kardeşim" diye konuştu.



"Türkiye'yi germenin bir manası yok"



Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin de Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 17 yıllık iktidarları dönemindeki uygulamaları, 2019 yılı hakkındaki icraatları konusunda toplumu bilgilendirme toplantısı oldu. Bunların içerisinde seçim beyannamelerinde, programlarında bazı projelerin olduğu iddiası ile iktidar döneminde önemli teşebbüs ve yatırımlar yapmışlar. Köprüler, tren yolları, bölünmüş yollar yapmışlar. Bir tanesi de Kanal İstanbul. Diyorlar ki biz bu projeyi gerçekleştireceğiz. Diğerlerini gerçekleştirirken muhalefet yine değişik kavramlarla itiraz etmiş. Olabilir, itiraz edebilirler. Ama seçim beyannamelerini okuyarak, siz bunları nasıl yapacaksınız, kaynağı nedir sorularını sormayıp, bunlar gündeme geldiğinde yaptırırdım, yaptırmazdım tartışması ile Türkiye'yi germenin bir manası yok. İktidar diyor ki 'Ben bugün iktidarım, elimdeki imkanlarla bunu yapmaya çalışacağım.' Diğeri 'Ben belediye başkanıyım sana bunu yaptırmam.' Kurulan tezgah şu; mevcut İstanbul Belediye Başkanını birileri cumhurbaşkanlığı makamı ile özdeşleştirerek belli bir dönem için yarışa hazırlıyorlar. Onun adını koymaya çalışıyorlar. Ona artık kimse sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın demeyecek, sen muhtemelen cumhurbaşkanı adayımız olacaksın diyecek" değerlendirmesini yaptı.



Belediye başkanları transferine yönelik olarak Bahçeli, "Bu konuyla ilgili bizim ihracımız var. Kaynaşlı Belediye Başkanı. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek hanımefendilere terbiyesizce yaklaşımından dolayı MHP'nin listesinden düştü. Demek ki MHP ille de filan belediye başkanını yanımıza alacağız diye bir çabanın içinde veya bir başka gayretin içinde olmamak durumunda. Ama gelmek isteyen olursa geçmişte böyleydi. Bazıları gelir, bazıları gider. Belediye böyledir. Onun için hangi partiye kim gidecekse gitsin. Yarın başka şeyler de olabilir. Ama MHP'ye HDP'den, CHP'den belediye başkanı her gün geleyim dese dahi kabul etmem mümkün değil" şeklinde konuştu.



Koleksiyonundaki araçların yenilenmesine yönelik soruya ise Bahçeli, "Koleksiyon yenileniyor. Yeni bir cip var. Bizimki eski model. BJK plakaları yayıyorum her tarafa" cevabını verdi. - ANKARA