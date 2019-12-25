Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması: Biz zamanında eleştirdik, buyursunlar yapsınlar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması: Biz zamanında eleştirdik, buyursunlar yapsınlar - Son Dakika Dünya

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması: Biz zamanında eleştirdik, buyursunlar yapsınlar

6 saat önce

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması: Biz zamanında eleştirdik

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması: Biz zamanında eleştirdik, buyursunlar yapsınlar, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, söz konusu projenin idare ve idamesinde her türlü risk ve tehlike hesap edilip, bütün ayrıntılar dikkate alınıp, Türkiye'nin jeostratejik gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım ki?" ifadelerini kullandı.


"Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik." diyen Bahçeli, "Daha sonra millet destek verdi, AK Parti'yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de 'tamam' dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul projesini hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar." dedi.

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Devlet Bahçeli, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:09 
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