Bahçeli'den Karagümrük Spor'a ziyaret
33 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:39 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Fatih Karagümrük
Spor Kulübü'nü ziyaret etti.
Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma
'yı makamında ziyaret etti. Karagümrük'e destek olacağını ifade eden Bahçeli'ye Hurma da Karagümrük'te Bahçeli'nin çok seveni olduğunu söyledi.
Bahçeli'ye Karagümrük adına maket bir antika araba ile Karagümrük Spor'un madalyalarının bulunduğu sembolik bir tablo hediye edildi.
Kulüp çıkışında Karagümrük Spor Kulübü çocuk tekvando sporcuları Bahçeli ile fotoğraf çekildi.
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