Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na sert sözler
2 saat önce
Bahçeli, "Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır.
Bahçeli, "Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:10
MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Zehir Zemberek Sözler: Bölücülük Merakı Gün Yüzüne Çıkmıştır
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