Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na sert sözler

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na sert sözler

2 saat önce

Bahçeli, "Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na sert sözler, System.String[]
Bahçeli, "Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:10 

Ekonomi
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