Bahçeli'den "Korona" açıklaması
10 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."
(İHA)
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