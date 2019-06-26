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Bahçeli'den mektup açıklaması

40 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır. MHP'nin terörizme bakışı nettir ve değişmesi imkansızdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:58 
Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi
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