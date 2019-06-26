Bahçeli'den mektup açıklaması
40 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:58
Genel Başkanı Bahçeli, "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır. MHP'nin terörizme bakışı nettir ve değişmesi imkansızdır." dedi.
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