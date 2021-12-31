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Bahçeli, memur ve emekli zammı açıklamasında enflasyon vurgusu yaptı - Son Dakika

Bahçeli, memur ve emekli zammı açıklamasında enflasyon vurgusu yaptı

31.12.2021 09:11
Bahçeli, memur ve emekli zammı açıklamasında enflasyon vurgusu yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine bazı açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Temennim hiçbir insanımızın enflasyona ezdirilmemesidir." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'ye yakın Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin önünü kesmek için kurgulanan ekonomik operasyonların şiddetlendiğini ileri süren Bahçeli, "Faiz lobisi devreye girdi. Rant grupları harekete geçti. Küresel tefeciler ekonomik huzurumuza musallat oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ANORMAL BİR EKONOMİK SALDIRIYA UĞRADI"

Bahçeli ekonomideki yaşanan sorunları "Türkiye anormal bir ekonomik saldırıya uğradı.Döviz kurundaki yükselişlerin hiçbir ekonomik temeli yoktu. Ekonomik bylokçular, FETÖ'cü şerefsizler, bölücü çevreler bu süreçte her türlü tezgahı kurdular. 21 Eylül'den itibaren döviz fiyatındaki artış menfi olarak vatandaşlarımızın refahına doğrudan doğruya sirayet etti." dedi.

Devlet Bahçeli, "Terörle, darbe teşebbüsüyle, dış baskı ve şantajla yapılamayanlar ekonomide cephe açılarak başarılmak istendi. Mavi vatandaki mücadelemizden kaygı duyanlar, Suriye'deki duruşumuza karşı olanlar, Irak'ın kuzeyindeki, Libya'daki, Afrika'daki, Kıbrıs'taki, Kafkaslar'daki müessir vasfımızdan şikayetçi olanlar üzerimize kur silahıyla geldiler.Faiz lobisi devreye girdi. Rant grupları harekete geçti. Küresel tefeciler ekonomik huzurumuza musallat oldu. Türkiye'nin önünü kesmek için kurgulanan ekonomik operasyonlar günbegün şiddetlendi. Bir ara dolar kuru 18,36 TL'yi bile buldu.20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Kur Korumalı TL Mevduat Sistemiyle dövizin ateşi düştü, kurun üzerindeki köpük gitti.Elbette döviz kuru artarken fiyat etiketlerini haddinden fazla şişirenlerin artık yapması gerek tek şey döviz kuru yükselmeden önceki seviyelere fiyatları çekmektir.Vatandaşlarımızın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını indirmeyen haksız ve haram kazancın tarafıdır" değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ

Biz de parti olarak bir kampanya başlattık. Fiyatların indirilmesini arzu ettik, bunun samimi mücadelesini teşkilatlarımız kanalıyla yapmaya çalıştık.Market ve mağazaların yeni durum karşısında fiyat etiketlerini aşağı yönlü güncellemesi hayat memat meselesidir.Milletimizin sömürülmesine tahammül edemeyiz.

Kurdaki yükselişi fahiş fiyatlar yoluyla ranta dönüştüren, stokçulukla, fırsatçılıkla vatandaşımızı zora sokan kim olursa olsun karşısındayız. Kur Korumalı TL Mevduat Sisteminin başarılı olacağı inancındayım.Türk lirasının itibar ve değerinin yükselişinden memnuniyet duyuyorum. Yüksek büyümeyi, düşük cari açığı baz alan bir politikayla 2022 yılı daha iyi olacaktır.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

MHP lideri Bahçeli "Temennim hiçbir insanımızın enflasyona ezdirilmemesidir. Emeklilerimizin, memurlarımızın hak ettikleri maaş zamlarını alacaklarına inanıyor, bunu destekliyoruz. Asgari ücretteki yüzde 50 düzeylerindeki artış, bu kapsamda çalışan kardeşlerimizi sevindirmiş, bizleri de memnun etmiştir" dedi.

YORUMLAR (2)
  • murat kireç: En düşük emekli aylığı asgari ücret'e düzeyine getirilsin diye mecliste sunulay oylamada hayır oyu verenden ne hayır beklersin şimdi cıkmış boş boş konusuyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • alos : YİNE BİR PRONTUR OKUMASI. ZATEN TUİKİN HESAPLADIĞI ENFLASYON ZAM OLARAK VERİLİYOR. BENCE TUİKE BİR UĞRA Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli, memur ve emekli zammı açıklamasında enflasyon vurgusu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli, memur ve emekli zammı açıklamasında enflasyon vurgusu yaptı - Son Dakika
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