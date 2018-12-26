Bahçeli'den Metin Akpınar Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Metin Akpınar'ın sözlerine ilişkin, "Bu eleştiri değildir, Metin Akpınar hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Metin Akpınar'ın sözlerine ilişkin, "Bu eleştiri değildir, Metin Akpınar hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir" dedi. Bahçeli, Akpınar'ın özür dilemesi gerektiğini ifade etti.



(İHA)

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