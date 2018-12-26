Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Metin Akpınar Açıklaması

Bahçeli'den Metin Akpınar Açıklaması

11 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Metin Akpınar'ın sözlerine ilişkin, "Bu eleştiri değildir, Metin Akpınar hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir" dedi.

Bahçeli'den Metin Akpınar Açıklaması, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Metin Akpınar'ın sözlerine ilişkin, "Bu eleştiri değildir, Metin Akpınar hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir" dedi. Bahçeli, Akpınar'ın özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:26 Kaynak: İHA

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