Bahçeli'den, milli güreşçiye tebrik - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 92 kiloda Süleyman Karadeniz'in altın madalya kazanmasından dolayı Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a kutlama mesajı gönderdi.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 92 kiloda Süleyman Karadeniz'in İsviçreli rakibini yenerek altın madalya kazanmasından dolayı Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a kutlama mesajı gönderdi.



Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 92 kiloda İsviçre'li rakibini yenerek altın madalya kazanma başarısını gösteren milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz'i yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan başta şahsınız ve yönetim kurulunuz ile birlikte teknik heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." - ANKARA