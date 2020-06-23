Bahçeli'den Mümtazer Türköne paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Bahçeli'den Mümtazer Türköne paylaşımı Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtaz'er Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtaz'er Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtaz'er Türköne'nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir" dedi.

Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "adalet" vurgusu yapan Bahçeli, merhum Prof. Dr. Erol Güngör'ün, "Adalet, bir hakkın haklısına teslimidir" tanımını hatırlatarak, "Asırlar içinde halkalar halinde birbirine eklemlenen Türk devlet geleneğinin en mühim, en müessir vasfı adalettir. Büyük devlet ve fikir büyüklerimiz tarafından kaleme alınan siyasetnameler, layihalar, risaleler ve ciltler dolusu eserler adaletin ve adil yönetimin ikamesi ve inkarı olmayacak özelliğine vurgu yapmıştır. Adalet insan onurunun, devlet umurunun ayrılmaz parçasıdır" açıklamasında bulundu.


Türkiye'nin 15 Temmuz'da dar kadrolu ve asker kisvesine bürünen hain FETÖ tarafından işgal edilmek istendiğini anımsatan Bahçeli, "O meşum ve melun gece ilk günkü etkisini milli vicdanda hala korumaktadır. Darbeci teröristler tarafsız ve objektif Türk mahkemeleri önünde hesap vermişlerdir. Zaman ve süreç içinde FETÖ'yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir. Hüviyetlerini milletimizin açıkça bildiği bu şahıslar hakkı yenmiş mağdurlar olarak gösterilmişlerdir. En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır" dedi.


Bugün Mustafa Türköne'nin şehadetinin 41. yıl dönümü olduğunu belirten Bahçeli, "23 Haziran 1979'da 21 yaşındayken şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtaz'er Türköne ise cezaevindedir. Mümtaz'er Türköne'yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur. Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtaz'er Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtaz'er Türköne'nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz'er Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir. Bu vesileyle bütün Ülkücü şehitlerimizi, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden şehit düşmüş vatan evlatlarımızı, terörle mücadele halindeyken şehit olan kardeşlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ahde vefa imandandır diyorum. ve adaletin tecellisini ümit ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bahçeli'den Mümtazer Türköne paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

22:30 İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 17:03 Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
21:22
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 23:45:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli'den Mümtazer Türköne paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]