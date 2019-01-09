Bahçeli'den MYK'de 'milli beka' vurgusu
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK üyelerini, yerel seçim çalışmaları kapsamında milletvekili bulunmayanlar başta olmak üzere illerde görevlendirecek.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli, MYK
üyelerini, yerel seçim çalışmaları kapsamında milletvekili bulunmayanlar başta olmak üzere illerde görevlendirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:30
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