Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den MYK'de 'milli beka' vurgusu

Bahçeli'den MYK'de 'milli beka' vurgusu

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK üyelerini, yerel seçim çalışmaları kapsamında milletvekili bulunmayanlar başta olmak üzere illerde görevlendirecek.

Bahçeli'den MYK'de 'milli beka' vurgusu, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK üyelerini, yerel seçim çalışmaları kapsamında milletvekili bulunmayanlar başta olmak üzere illerde görevlendirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:30 

Devlet Bahçeli, MHP, Merkez Yürütme Kurulu, Ekonomi
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