Bahçeli'den 'not indirimi' açıklaması
3 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Moody's'in not indirim kararına ilişkin, "Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:13
Genel Başkanı Bahçeli, Moody's'in not indirim kararına ilişkin, "Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye
ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır." dedi.
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