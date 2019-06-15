Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den 'not indirimi' açıklaması
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Bahçeli'den 'not indirimi' açıklaması

3 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Moody's'in not indirim kararına ilişkin, "Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır.

Bahçeli'den 'not indirimi' açıklaması, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Moody's'in not indirim kararına ilişkin, "Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:13 
Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi
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