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Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel duygulandıran video - Son Dakika

Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel duygulandıran video

06.01.2022 15:18
Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel duygulandıran video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde video hazırlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde video hazırlattı. Videoda, PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'e de yer verildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 7 Ocak'ta memleketi Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümüne özel kısa film hazırlattı. 4 dakikalık video, Bahçeli'nin eğitim hayatının başladığı ve adına şeref köşesi bulunan Yediocak İlkokulu'nda çekildi. Bahçeli'nin ilkokul mezunlar tablosundaki fotoğrafıyla başlayan kısa filmde tüm şehit öğretmenleri temsilen PKK terör örgütü tarafından 1993 yılında eşi Bayram ve 2 yaşındaki kızı Bahar Tekin ile birlikte Bitlis'te şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'e de yer verildi. Şehit öğretmen Tekin'i temsilen filmde rol alan öğretmen, sınıftaki takvim yaprağını 7 Ocak'a getirip, öğrencilerine Osmaniye'nin kurtuluş tarihi olan 1922 yılını anımsatarak, Şehit Palalı Süleyman, Pehlivan Mustafa, Rahime Hatun başta olmak üzere Osmaniye'nin milli mücadele şehitlerinin isimlerini okudu. Başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin saldırıları sonucu en fazla şehit verilen illerden olan Osmaniye'nin milli mücadeledeki öneminin anlatıldığı filmin finalinde ise Devlet Bahçeli'nin "Yiğit Osmaniye; istiklalinin 100'üncü yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

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MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Osmaniye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel duygulandıran video - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel duygulandıran video - Son Dakika
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