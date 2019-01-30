Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Özhaseki'ye Ziyaret

Bahçeli'den Özhaseki'ye Ziyaret

9 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti.

Bahçeli'den Özhaseki'ye Ziyaret, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi, Özhaseki ile AK Parti ve MHP'li partililer karşıladı. Daha sonra ikili görüşmeye geçildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bahçeli ve Özhaseki'nin açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan, Bahçeli'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelişinden hemen önce merkezin duvarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin aynı karede olduğu fotoğraf asıldı.

(Abdullah Sarica - Fatih Erdoğan - Cem Geçim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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