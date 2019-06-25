Bahçeli'den partisinin milletvekillerine tebrik
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nı dolduran partisinin milletvekillerini tebrik etti.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:09 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, TBMM'de 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nı dolduran partisinin milletvekillerini tebrik etti.
MHP'li milletvekillerine kutlama mesajı gönderen Bahçeli, "Değerli milletvekillerimiz,
27. Dönem'in 1. Yılı'nın dolması münasebetiyle sizleri tebrik eder çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
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