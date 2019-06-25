Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den partisinin milletvekillerine tebrik
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Bahçeli'den partisinin milletvekillerine tebrik

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nı dolduran partisinin milletvekillerini tebrik etti.

Bahçeli'den partisinin milletvekillerine tebrik, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nı dolduran partisinin milletvekillerini tebrik etti.
MHP'li milletvekillerine kutlama mesajı gönderen Bahçeli, "Değerli milletvekillerimiz,
27. Dönem'in 1. Yılı'nın dolması münasebetiyle sizleri tebrik eder çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:09 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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