Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den S-400 açıklaması

Bahçeli'den S-400 açıklaması

52 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ""S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD'nin dayatması, milli sabırları zorluyor.

Bahçeli'den S-400 açıklaması, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ""S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD'nin dayatması, milli sabırları zorluyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:30 

Amerika Birleşik Devletleri, Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi
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