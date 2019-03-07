Bahçeli'den S-400 açıklaması
52 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ""S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD'nin dayatması, milli sabırları zorluyor.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli, ""S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD
'nin dayatması, milli sabırları zorluyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:30
Bahçeli'den ABD'ye S-400 Tepkisi: Sabırları Zorluyor
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