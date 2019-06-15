Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den S-400 çıkışı: NATO üyeliği sorgulanmalı
Son Dakika Dünya Haber

Bahçeli'den S-400 çıkışı: NATO üyeliği sorgulanmalı

3 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, S-400 krizi ile ilgili ABD'ye sert söylemlerde bulunarak "Kimden ne silah alacağına Türkiye karar verir. ABD'nin şımarıklığı, kabalığı şirazesinden çıkmıştır. dedi. Bahçeli ayrıca "MHP’yi Kürtlerle sorunlu göstermek alçaklıktır, sapıklıktır," ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den S-400 çıkışı: NATO üyeliği sorgulanmalı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, S-400 krizi ile ilgili ABD'nin tutumunu ve ABD Savunma Bakanı vekili Shanahan'ın mektubunu sert şekilde eleştirerek, "Kimden ne silah alacağına Türkiye karar verir. NATO, ABD'nin arka bahçesi değildir, eğer öyleyse Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantılarını derhal sorgulamalı." dedi.

Bahçeli, NATO müttefiklerinin konuyla ilgili yaklaşımını eleştirerek "ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir." diye konuştu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:53 
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin S-400 tehdidine Bahçeli'den tepki: Türkiye, NATO üyeliğini sorgulamalıdır Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den S-400 çıkışı: NATO üyeliği sorgulanmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]