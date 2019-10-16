Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den sakalsız fotoğraflar
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Bahçeli'den sakalsız fotoğraflar

1 saat önce

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında hafta başında mesaisine başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni fotoğrafları paylaşıldı.

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Geçirdiği rahatsızlık sonrasında hafta başında mesaisine başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda Bahçeli'nin sakalını kesmesi dikkat çekti.


Geçirdiği rahatsızlıktan sonra hafta başında mesaiye başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nini yeni fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda mesaiye başladığı gün sakalları dikkat çeken Bahçeli'nin sakallarını kestiği görüldü. MHP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizdeki çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. MHP'nin paylaşımının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da fotoğrafa, "MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; siyasette kültürel ve geleneksel değerlerimizin mümtaz bir temsilcisi; yüksek ahlak, fazilet ve metanet timsalidir" yorumunu yaptı.


MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığının ardından 21 günlük istirahat sürecini tamamladıktan sonra hafta başında genel merkeze gelerek yeniden mesaiye başlamıştı. Üç haftalık iyileşme ve istirahat sürecinin ardından yeniden mesaiye başlayan Bahçeli'nin uzayan sakallarını kesmeden partiye gelişi gündeme gelmişti. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:37 Kaynak: İHA
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