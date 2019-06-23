Bahçeli'den seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlere ilişkin, "İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:43
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu
'nun kazandığı seçimlere ilişkin, " İstanbul
'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır." dedi.
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