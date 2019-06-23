Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama
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Bahçeli'den seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlere ilişkin, "İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır.

Bahçeli'den seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlere ilişkin, " İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır." dedi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:43 
İstanbul, Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu, Ekonomi
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