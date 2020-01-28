Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı - Son Dakika

Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ülkücülerin sembol isimlerinden Selahattin Arpacı için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ülkücülerin sembol isimlerinden Selahattin Arpacı için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü davasına adamış, tavizsiz mücadelesiyle ülküdaşlarımızın övgüsünü kazanmış ahlak, sabır, inanç ve ülkü insanı Taşmedreseli Selahattin Arpacı kardeşimizin vefatından derin bir üzüntü duydum. Merhum dava arkadaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve sevenlerine yürekten başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."


Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:58 Kaynak: DHA
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