Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı - Son Dakika

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Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ülkücülerin sembol isimlerinden Selahattin Arpacı için taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:58 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ülkücülerin sembol isimlerinden Selahattin Arpacı için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ömrünü davasına adamış, tavizsiz mücadelesiyle ülküdaşlarımızın övgüsünü kazanmış ahlak, sabır, inanç ve ülkü insanı Taşmedreseli Selahattin Arpacı kardeşimizin vefatından derin bir üzüntü duydum. Merhum dava arkadaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve sevenlerine yürekten başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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