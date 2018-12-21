Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Şener'in Konuşmasına Değerlendirme

Bahçeli'den Şener'in Konuşmasına Değerlendirme

11 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in bütçe konuşmasına ilişkin, "Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim." ifadesini kullandı.

Bahçeli'den Şener'in Konuşmasına Değerlendirme, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in bütçe konuşmasına ilişkin, "Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim." ifadesini kullandı.

Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı bütçe teklifi görüşmelerinin son gününde verilen arada, kuliste gazetecilerle sohbet etti.

Şener'in, Genel Kurulda CHP Grubu adına yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bahçeli, bunun CHP'lilere sorulması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Şener'in partisini yok sayan bir konuşma yaptığını belirterek, "MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:59 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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