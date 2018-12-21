Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den "Şener" Tepkisi

Bahçeli'den "Şener" Tepkisi

11 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasına tepki göstererek, CHP'yi yok sayan bir konuşma yaptı.

Bahçeli'den
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasına tepki göstererek, CHP'yi yok sayan bir konuşma yaptı. MHP'de böyle bir konuşma yapılsaydı, 'gel yerine otur' derdim" dedi. 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri devam ediyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda verilen arada kuliste gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin TBMM Genel Kurulunda CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasıyla ilgili sorusu üzerine, "CHP'yi yok sayan bir konuşma yaptı. MHP'de böyle bir konuşma yapılsaydı, 'gel yerine otur' derdim" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:21 Kaynak: İHA

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı MHP'li Vekil, Asgari Ücretin Açlık Sınırının Üzerine Çıkarılması Gerektiğini Söyledi

Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:31:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den "Şener" Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]