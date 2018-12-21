Bahçeli'den "Şener" Tepkisi
11 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasına tepki göstererek, CHP'yi yok sayan bir konuşma yaptı.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener
'in konuşmasına tepki göstererek, CHP'yi yok sayan bir konuşma yaptı. MHP'de böyle bir konuşma yapılsaydı, 'gel yerine otur' derdim" dedi. 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri devam ediyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda verilen arada kuliste gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin TBMM Genel Kurulunda CHP Konya
Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasıyla ilgili sorusu üzerine, "CHP'yi yok sayan bir konuşma yaptı. MHP'de böyle bir konuşma yapılsaydı, 'gel yerine otur' derdim" dedi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:21 Kaynak: İHA
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