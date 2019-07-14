Bahçeli'den 'sistem' açıklaması
57 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ ile irtibat ve iltisakları vardır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:02
Bakan açıkladı! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Devlet Bahçeli: 'Eski sisteme dönelim' diyenler FETÖ ile irtibatlı 15 Temmuz'la alakalı çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz'a Nedim Şener'den cevap Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, trafik kazasında hayatını kaybetti