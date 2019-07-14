Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den 'sistem' açıklaması
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Bahçeli'den 'sistem' açıklaması

57 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir.

Bahçeli'den 'sistem' açıklaması, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ ile irtibat ve iltisakları vardır" dedi.
Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:02 
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