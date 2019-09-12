Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den 'Susamam' yorumu: "Rap adına darbeye heveslenenler türeyebilir"
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Bahçeli'den 'Susamam' yorumu: "Rap adına darbeye heveslenenler türeyebilir"

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensupları ile bir araya geldiği yemekte, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Bahçeli'den 'Susamam' yorumu:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de binlerce kişi tarafından dinlenen 'Susamam' adlı şarkıyı eleştirdi. Bahçeli, "Bazıları sanat uğruna Türkiye'yi kurban etmeye çalışıyorlar." dedi.


Basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabine revizyonu tartışmalarına değinen Bahçeli, "Bakanlar kurulunda 'şunlar değişsin' gündemini taşırsanız muhalefet unsurları olarak, siz de 'muhalefetin bu isteğine cevap veriyorum' derseniz iki yanlışı birlikte yaparsınız" dedi.

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Devlet Bahçeli, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:00 
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