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Bahçeli'den Türk askerine saldırı açıklaması: İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmeli
6 saat önce
Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." açıklamasını yaptı.
İdlib'de Türk askerine yapılan hava saldırısı sonrası Başkanlık Divanı üyeleriyle parti genel merkezinde toplantı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." açıklamasını yaptı.
Son günlerde İdlib'de yaşananlara yönelik sert açıklamalar yapan ve partisinin grup toplantılarında Rusya'yı suçlayıcı ifadeler kullanan Devlet Bahçeli, "MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:49
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