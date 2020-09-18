Bahçeli'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması - Son Dakika

Bahçeli'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'ni incelemek için bugünden geçerli olmak üzere bir heyet kurduklarını belirterek, "Bu heyet marifetince Türk Tabipleri Birliği'nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak...

Bahçeli'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'ni incelemek için bugünden geçerli olmak üzere bir heyet kurduklarını belirterek, "Bu heyet marifetince Türk Tabipleri Birliği'nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamanın ardından bazı basın mensuplarının soruları üzerine konuyla ilgili son gelişmeler çerçevesinde yazılı olarak görüşlerini paylaştı. Vahim bir salgınla mücadele edildiğini, her gün insanların hayatını kaybettiğini ifade eden Bahçeli, "Vaka sayısı giderek tırmanıyor. Yoğun bakımdaki hasta sayımız artıyor. Buna karşılık hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız hakikaten insanüstü bir emek sarf ediyor. İnsani ve vicdani değerlere haiz hiçbir insanımız Covid-19 hastalığının yayılmasını istemez. Bunu temenni etmez" ifadelerini kullandı.

"Karanlık ve maksatlı eyleme niye ihtiyaç duyuluyor?"

Hükümetin canla başla, samimiyetle virüse karşı direndiğini, bütün imkanlarını seferber ettiğini belirten Bahçeli, "Sağlık Bakanımız çok başarılı. Fedakar hekimlerimiz ve sağlık personelimiz özveriyle felaketin önünü kesmeye uğraşıyorlar. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının ihlal edilmesinden kaynaklı risk ve tehditler yoğunlaştıkça elbette kaybımız ve kaygımız çoğalıyor. Türkiye'nin böylesi kırılgan bir döneminde sağlık kuruluşlarında siyah kurdele takmanın ne manası var, kime faydası var? Hükümeti ve devleti hedef alarak 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' temalı karanlık ve maksatlı eyleme niye ihtiyaç duyuluyor? Nereye varılmak isteniyor? Salgından toplumsal hareketlenme mi arzulanıyor? Bunları millet adına sormak en tabii hakkımız" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Tabipleri Birliği'nin sürekli korku aşıladığını, vatandaşları telaşa sürüklediğini, hekimlerin arasına nifak soktuğunu, güvensizliği yaydığını belirten Bahçeli, "Yani virüsün eksik bıraktığını tamamlamayı amaçlıyorlar. Bu ihanet odağının hiçbir açıklaması kalpleri ferahlatmıyor. Milletimizin yüreğine su serpmiyor. Saklamaya, gizlemeye tevessül etmek nafiledir, çünkü yalın gerçekler ortadadır. Ülkemiz, terörle mücadeleyi kararlılıkla icra eder, mesela Afrin operasyonu başlatır, bu Birlik 'savaş halk sağlığı sorunu' diyerek tenkit eder, milli güvenliğin karşısında cephe alır. Vatan evlatları şehit düşer, bir kez olsun onları rahmetle anmazlar. Türkiye düşmanları zehir saçar, bir kez olsun tepki göstermezler. Bu olacak şey değildir. Yeni tip korona virüs salgını olur, 'yandık, bittik, tükendik' masalı söyleyip karamsarlık yayarlar" dedi.

"Adı Türk olan, gerçekte bölücülüğün ve terörizmin saklandığı karanlık oluşum olan bu birliğin milletimizin ne bir özlemini ne de hedef ve hayallerini paylaştığı vakidir" ifadelerini kullanan Bahçeli, 16 Eylül'de Twitter'dan yaptığı Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasıyla ilgili açıklamasının sonuna kadar arkasında olduğunu bildirerek, "Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur; bu Birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır" dedi.

Bazı medya organlarının kendisini eleştirdiğini aktaran Bahçeli, "Hepsi birden ağız birliği yapmışlar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne nefret kusuyorlar. Mayalarının ve mizaçlarının gereğini yapıyorlar. Yine CHP'den İP'e, HDP'den marjinal partilere kadar Türk Tabipleri Birliği'nin tetikçiliğine heveslenen siyasi çıkarcıları da aziz milletimiz ibretle takip ediyor. Hevesleri beyhude, çabaları boşuna. Türk Tabipleri Birliği'nin derdi hastalarımızın şifa bulması, tedavi edilmeleri, insan ve toplum sağlığının güvenceye kavuşması falan değil. Bunların asıl meselesi 'acaba surda gedik açabilir miyiz?' sorusuna cevap aramaktır" ifadelerini kullandı.

"Türk Tabipleri Birliği yeni tip korona virüs kadar tehlikelidir"

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şehidi bilmeyen, bayrağı bilmeyen, milli ve manevi değerlere yabancılaşmış bir birliğin neresini tasvip edeceğiz? Bu kokuşmuşlara millet hesap soracaktır. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Haklıyız, haktan ve halktan yanayız. Bugünden geçerli olmak üzere Başkanlık Divanı üyesi bir arkadaşımızın başkanlığında bir heyet teşekkül etmiştir. Bu heyet marifetince Türk Tabipleri Birliği'nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilecektir. Ümidimiz, kirli çamaşırların ortaya çıkmasıdır. HDP'nin yanında hizaya giren Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na destek amacıyla telefon kuyruğuna girenler bize göre kendilerine yakışanı yapmıştır. Biz millet ne diyorsa onu söylüyoruz. Türkiye'ye husumet besleyen mihraklara da her zeminde karşı çıkacağız. Diyeceğim odur ki; Türk Tabipleri Birliği yeni tip korona virüs kadar tehlikelidir. ve gereği acilen yapılmalıdır." - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Tabipleri Birliği, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması - Son Dakika

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